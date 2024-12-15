У Керченского пролива тонут два российских танкера.

По информации российских СМИ, танкер "Волгонефть 212" терпит бедствие в восьми километрах от берега у Керченского пролива.

"Утром поступило сообщение, что за восемь км перед Керченским проливом терпит бедствие судно с мазутом "Волгонефть 212" с припиской в порту Санкт-Петербурга", – пишут СМИ.

На борту находятся 13 членов экипажа. Судно перевозит около 4300 тонн мазута. На место происшествия направлено спасательное судно.

Потом появилась информация о другом тонущем танкере – "Волгонефть 239".

"Судно "Волга-нефть 239" получило повреждения в Керченском проливе во время сильного шторма, сообщила", - пресс-служба МЧС РФ.

На борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.

Между тем в пресс-службе главка МЧС РФ по Крыму сообщили, что вертолет Ми-8 направили на помощь экипажу танкера "Волгонефть 212".

"Ми-8 МЧС России со спасателями "Крым-Спас" и необходимым снаряжением на борту вылетели в район Керченского пролива, где находится грузовое судно "Волгонефть 212" и чей экипаж ранее запросил помощи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из Керчи также вышел спасательный буксир "Меркурий" Морского спасательного координационного центра.

В ведомстве добавили, что танкер поврежден из-за сильного ветра и волнения моря до 7 баллов. Экипаж запросил помощи.

МЧС РФ позднее проинформировало, что получившее повреждения в Керченском проливе во время шторма судно "Волгонефть 212" село на мель, "Волгонефть 239" - легло в дрейф.

Утверждается, что экипаж танкера "Волгонефть 239" не пострадал.