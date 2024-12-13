Россельхознадзор продолжит контроль ввозимого белорусского сыра "Молочный мир"

Россельхознадзор продолжит исследования сыра белорусской компании "Молочный мир" при его ввозе в Россию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"При ввозе на территорию Россию сыра щучинского филиала ОАО "Молочный мир" проводится отбор проб и дальнейшее их исследование в лабораториях Россельхознадзора по выявленному несоответствию в рамках усиленного лабораторного контроля", - говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре напомнили, что ранее ведомство отобрало пробу фасованного сыра "Королевский" с ароматом топленого молока и массовой долей жира 45% производства щучинского филиала компании "Молочный мир" на показатели безопасности.

В ходе исследований в нем были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Россельхознадзор проинформировал Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Беларуси о выявленном несоответствии и введении усиленного лабораторного контроля в отношении указанной продукции, рассказали в российском ведомстве.

По данным службы, в Россию с начала года ввезено 10,9 тыс. тонн сыра производства белорусской компании "Молочный мир".

Между тем Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в четверг опровергло информацию о наличии кишечной палочки в сыре производства ОАО "Молочный Мир".