Разведка Украины обнародовала частичный перечень кораблей "теневого флота" РФ

Украинская разведка идентифицировала 238 судов, которые использует РФ в "теневом флоте" для обхода ценовых ограничений на нефть. Об этом говорится на сайте ГУР МО.

Портал War & Sanctions раскрыл досье на "фигурантов" теневого флота - старых нефтяных танкеров, обеспечивающих многомиллиардные доходы РФ и угрожающих глобальной экологической безопасности.

"Теневой флот насчитывает более тысячи преимущественно устаревших, плохо обслуживаемых судов без надлежащего страхования, с "запутанными" структурами собственности и управления, расположенными в "дружественных" юрисдикциях, под "удобными" флагами, и имеет общий дедвейт более 100 млн тонн", - говорится в сообщении.

Эти танкеры нарушают нефтяное эмбарго G7 и перевозят российскую нефть из портов РФ в Балтийском и Черном морях в страны ЕС, в частности через рейдовую перевалку и STS хабы вблизи европейских стран.

Кроме того, танкеры вовлечены в нарушении потолка цен и других ограничений на российскую нефть.