Последнее обновление: 12.12.2024 14:54

Только Путин знает, сколько "Орешника" поставят в Беларусь

Лукашенко поручил военным обеспечить размещение российского ракетного комплекса "Орешник" в республике и спланировать его возможное применение. Об этом сообщил начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Павел Муравейко после заседания Совбеза.

"Поручение одно - обеспечить размещение на нашей территории "Орешника" и грамотно спланировать его применение", - сказал Муравейко, которого цитируют госСМИ.

Отвечая на вопрос о том, сколько таких комплексов планируется поставить в Беларусь, он сказал, что "об этом знает только президент России".



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