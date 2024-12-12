Последнее обновление: 12.12.2024 14:54

Лукашенко одобрил проект соглашения о подготовке кадров для пенитенциарных служб стран СНГ

Лукашенко 11 декабря указом № 461 одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения о подготовке кадров для пенитенциарных служб государств - участников СНГ, сообщает его пресс-служба.

Министерство внутренних дел уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения. Ведомству разрешено при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера.

На подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено правительство.

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