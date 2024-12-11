Беларусь лидирует по росту зарплат в ЕАЭС за 9 месяцев 2024 года

За 9 месяцев 2024 года во всех странах ЕАЭС выросла зарплата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает ЕЭК, самые высокие темпы роста среднемесячной реальной заработной платы зафиксированы в Беларуси (113,0%) и России (109,0%).

Размер среднемесячной номинальной зарплаты в январе-сентябре 2024 года составил: в Армении – 280,3 тыс. армянских драмов ($713); Беларуси – 2,2 тыс. белорусских рублей ($690); Казахстане – 391,7 тыс. тенге ($854); Кыргызстане – 35,8 тыс. сомов ($409); России – 83,7 тыс. российских рублей ($928).