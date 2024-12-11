Последнее обновление: 11.12.2024 15:12

Российский производитель запрещенной в Беларуси гречки начал "разборки"

Производитель крупы гречневой ядрицы высшего сорта из Алтайского края, которая попала под запрет в Беларуси из-за долгой варки, начал разбираться в ситуации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления по пищевой промышленности региона.

"Предприятие-производитель ведет работу со своими торговыми партнерами в Беларуси по выяснению всех обстоятельств", - сообщил собеседник агентства.

Ранее в Беларуси запретили ввоз и продажу гречневой крупы российского производителя "Вега-инжиниринг" с 11 декабря. Сообщается, что в результате испытаний установлено, что показатель по развариваемости составил 29 минут при норме не больше 25 минут.



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