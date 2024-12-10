Лукашенко подтвердил, что "ввез в Беларусь не один десяток штук ядерных боеголовок"

Лукашенко сегодня во время поездки в Борисов подтвердил, что в Беларуси действительно есть ядерное оружие.

"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они (оппоненты - прим.) говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, это тактическое ядерное оружие.

"<...> я предупредил всех своих врагов, "друзей" и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть - ядерное оружие или еще какое-то. Об этом мы условились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие. Еще не то оружие, которое мы им отдали. Там было стратегическое оружие. А это тактическое ядерное оружие. Хотя, наверное, в 5 раз мощнее, чем этот "Орешник", - сказал пенсионер.