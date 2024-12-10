В ЕАЭС будут блокировать нарушающий право интеллектуальной собственности интернет-контент

В Евразийском экономическом союзе разработан проект соглашения о подходах к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в интернете. Про этот проект рассказал директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Ернар Бакенов на Международном форуме «Антиконтрафакт-2024».

По его словам, этот документ предусматривает блокировку нелегального контента, меры ответственности владельцев информационных ресурсов и информационных посредников, а также прекращение выдачи поисковыми системами сведений о заблокированных ресурсах.

«Уверен, что реализация соглашения позволит обеспечить применение сопоставимых мер по борьбе с распространением пиратского контента в интернете, предоставит национальным правообладателям возможность безопасно размещать свои произведения на легальных площадках и получать соответствующие доходы», – подчеркнул Ернар Бакенов, которого цитирует пресс-служба ЕЭК.

Отмечая важность развития креативных индустрий и защиты авторских и смежных прав в ЕАЭС, представитель комиссии подчеркнул, что в договоре о ЕАЭС предусмотрено регулирование отдельным международным договором деятельности организаций по коллективному управлению правами (ОКУП). В 2019 году вступило в силу соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе. Документ установил принципы деятельности ОКУП, определил порядок распределения и выплаты вознаграждений правообладателям.

Недавно комиссия провела мониторинг реализации в ЕАЭС этого соглашения, по итогам которого, в частности, отмечено повышение открытости и прозрачности деятельности организаций по коллективному управлению правами, упрощение взаимодействия с правообладателями и возможность контроля за их деятельностью.