В Абхазии не исключили закрытие детсадов и школ из-за дефицита электроэнергии

В Абхазии не исключают временного закрытия школ и детских садов.

"Если временные рамки отключения подачи электроэнергии будут расширены, то нам придется закрыть школы и детские сады", - заявил Интерфаксу и.о. премьера правительства Абхазии Валерий Бганба в воскресенье.

"Из-за отсутствия электричества температура в помещениях школ и детских садов падает. Мы же, естественно, не можем ставить под угрозу здоровье наших детей", - заключил он.

Пресс-служба компании "Черноморэнерго" сообщила в воскресенье о введении нового графика на подачу электричества в связи с энергодефицитом в Абхазии. Согласно опубликованному графику, электричество не будет подаваться днем в течение 4 часов 40 минут.

"С 21:00 до 07:00 подача электроэнергии будет осуществляться без ограничений", - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу пресс-служба компании "Черноморэнерго" информировала, что с 7 декабря будет введен новый график, согласно которому электричество будут отключать на всей территории республики 6 часов в сутки - по два часа утром, днем и вечером.