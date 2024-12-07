Страны Евросоюза пытаются убедить США смягчить санкции в отношении Газпромбанка. Об этом пишет Bloomberg.

В частности, ЕС и США обсуждают тип и объем смягчающих мер после того, как некоторые европейские правительства и компании предупредили, что санкции будут представлять риск для безопасности поставок в регионе.

Обсуждения продолжаются даже после того, как Путин отменил требование, чтобы иностранные покупатели использовали только этот банк при покупке российского газа - шаг, направленный на предотвращение влияния ограничений, введенных США.

Сообщается, что варианты, которые рассматриваются на переговорах, включают в себя вопрос о том, можно ли законно осуществлять платежи через люксембургскую дочернюю компанию Газпромбанка, или же лучше использовать другие каналы платежей.

Под давлением Европы, которая столкнулась с острой нехваткой газа после вторжения в Украину, США ранее воздержались от введения санкций против Газпромбанка. Тем временем ЕС работал над увеличением альтернативных поставок, включая сжиженный природный газ из США.

Доля российского трубопроводного газа в импорте ЕС упала с более 40% в 2021 году до около 8% в 2023 году. Для трубопроводного газа и СПГ вместе взятых, на Россию приходилось менее 15% импорта. Она уступила Норвегии, которая стала главным поставщиком блока с долей 30%, и США, которые обеспечили 19% европейского газа.