Российский ВТБ из-за санкций закрывает свой банковский бизнес в Африке

Группа ВТБ приняла решение закрыть дочерний Banco VTB Africa S.A. в Анголе. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин на пресс-конференции.

«Закрываем его, отзываем лицензию. Это добровольно-принудительная сдача лицензии — у нас все заморожено там. Я встречался с президентом, закрываем банк. Подали уже (заявление)», - сказал Костин, которого цитирует РБК.

Banco VTB Africa S. A. является единственным банком группы ВТБ в Африке. Ей принадлежит контрольный пакет акций — 50,1%. Второй по величине акционер — бывший президент ангольской алмазодобывающей компании Endiama Антонио Карлос Сумбула: у него 49,87%.

Banco VTB Africa S. A. был открыт в марте 2007 года, изначально ВТБ принадлежало 66% акций. Это был первый в истории Анголы банк с доминирующей долей иностранного капитала. Предполагалось, что кредитная организация сфокусируется на обслуживании российского бизнеса в Африке. В первую очередь речь шла о компании АЛРОСА и о предприятиях, занимающихся добычей урана и золота на континенте.

В феврале 2022 года, после попадания ВТБ под блокирующие санкции США, ЕС и Великобритании, Banco VTB Africa S. A. столкнулся с ограничениями, как и другие дочерние банки группы. Ангольский банк не может функционировать полноценно, констатировал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. ВТБ планировал продать актив, но уже в июне 2023-го допускал, что тот будет просто «выведен из периметра группы».

«Стратегически Ангола (Banco VTB Africa S. A.) будет несчастлива в составе группы ВТБ», - пояснял тогда Пьянов.

Banco VTB Africa S. A. — не первая «дочка» ВТБ за рубежом, бизнес которой оказался под угрозой из-за санкций. Сразу после введения ограничений в 2022 году группа потеряла контроль над VTB Capital в Великобритании и VTB Bank (Europe) SE в Германии (сейчас переименован в OWH). Тогда же Национальный банк Грузии лишил подразделение ВТБ в этой стране права на обслуживание физических лиц, заемщиков и депозитариев. Банк ВТБ Грузия в итоге передал свой розничный портфель местному Базисбанку, а корпоративный — грузинскому Liberty Bank.