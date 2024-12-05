Последнее обновление: 05.12.2024 15:00

Лукашенко и Путин обсудят в Минске безопасность и экономическое сотрудничество

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдет в Минске 6 декабря под председательством Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Участие в заседании примут Путин, главы правительств Роман Головченко и Михаил Мишустин, руководители палат парламентов Беларуси и РФ Валентина Матвиенко, Наталья Кочанова, Вячеслав Володин и Игорь Сергеенко, которые входят в состав Высшего госсовета.

На заседании ВГС участники рассмотрят ход выполнения основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, подготовленную Концепцию безопасности Союзного государства.

Кроме того, речь пойдет о формировании объединенного рынка электрической энергии, отмене роуминга в Союзном государстве. В повестке также вопросы, касающиеся защиты прав потребителей, противодействия незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства.

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