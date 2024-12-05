АвтоВАЗ сократит производство из-за обвала рубля и падения продаж

Российский концерн "АвтоВАЗ" может сократить выпуск автомобилей в 2025 году из-за резкого падения продаж и девальвации рубля. Об этом заявил президент компании Максим Соколов.

По его словам, компания готовится пересмотреть производственный план, который предусматривает выпуск 500 тыс. машин уже в начале следующего года.

"Цифра в 500 тыс. автомобилей - это бюджет и производственный план, утвержденные советом директоров. Но это было, скажем так, относительно ситуации на конец октября - начало ноября. Сейчас ситуация динамично меняется - к сожалению, деградирует", - сказал Соколов, которого цитируют росСМИ.

В ноябре "АвтоВАЗ" продал 39,58 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 7,7% меньше, чем в октябре.

Помесячное снижение было зафиксировано по всем основным моделям Lada, кроме Lada Largus. Так, продажи флагманской модели Lada Granta в ноябре упали на 25,9% по сравнению с октябрем (до 14 741 единиц), Lada Vesta - на 10,4% (до 8 078 машин), Lada Niva Legend - на 17,8% (до 4 137), а Lada Niva Travel - на 20,7% (до 3 815).

"Продажи автомобилей во всех сегментах падают. Мы готовимся к непростому 2025 году", - добавил Соколов.

Он признал, что АвтоВАЗ столкнулся с "идеальным штормом": по компании бьет девальвация рубля, которая произошла в конце ноября, когда доллар на рынке Forex приблизился к 115 рублям, недоступные автокредиты из-за высокой ключевой ставки российского Центробанка (21%), а также ужесточение условий кредитования.

Соколов заверил, что повышать цены на модельный ряд Lada компания пока не планирует.

"Но вполне очевидно, что изменяющийся курс рубля приведет к удорожанию закупок импортной компонентной базы. Эта составляющая присутствует даже не столько у поставщиков первого уровня, сколько у поставщиков материалов, субкомпонентов, сырья. И она так или иначе скажется на росте себестоимости, которое где-то перейдет границу ценообразования", - отметил Соколов.

В сентябре Соколов оценивал долг компании более чем в 100 млрд рублей. По его словам, концерну нужно найти почти 20 млрд рублей на обслуживание кредитов ежегодно. При этом власти уже помогли АвтоВАЗу, отсрочив до конца года уплату утилизационного сбора, защитив завод от импортного демпинга, а также предоставив льготные займы, гранты и субсидии.