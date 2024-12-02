Последнее обновление: 02.12.2024 14:34

Глава ВТБ Андрей Костин не верит в возвращение России ее замороженных активов

Глава российского банка ВТБ Андрей Костин считает, что наложенные на Россию западные санкции не будут сняты в ближайшее время. Об этом он сказал в интервью Reuters.

Банкир привел пример поправки Джексона-Вэника – американского закона времен холодной войны, который ограничивал торговые отношения с СССР из-за прав религиозных меньшинств на эмиграцию. Эта поправка действовала почти четыре десятилетия.

"Я не очень верю, что санкции будут быстро сняты. Я не вижу, как это возможно. Хорошим примером является поправка Джексона-Вэника. Ее ввели против СССР, а отменили только в 2012 году", - сказал Костин.

Что касается российских валютных резервов, замороженных на Западе после начала войны, Костин настроен пессимистически. Он считает, что их не вернут России.

Согласно его прогнозу, западные страны решат использовать эти замороженные резервы для восстановления Украины, причем сумма необходимых средств может превысить объем замороженных резервов.

"На Западе говорят: давайте оплатим восстановление Украины из резервов. А потом выставят такой счет, что даже резервов не хватит", - сказал он.



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