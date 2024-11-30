Власти РФ приняли решение о ликвидации Росинфокоминвеста

Единственный акционер АО "Росинфокоминвест" (инвестфонд, принадлежит государству, права акционера осуществляет Минэкономразвития РФ) принял решение о ликвидации фонда. Об этом говорится в сообщении на Федресурсе.

Утверждены также сроки и процедура ликвидации, а также состав ликвидационной комиссии, говорится в сообщении. Детали не приводятся.

В Минэкономразвития воздержались от комментариев.

Правительство РФ в декабре 2020 года утвердило распоряжение, согласно которому "Росинфокоминвест" подлежит ликвидации с передачей функций развития экспорта информационно-коммуникационных технологий Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ).

Согласно "дорожной карте", утвержденной этим распоряжением, ликвидация "Росинфокоминвеста" должна быть завершена до 28 марта 2025 года.

"Росинфокоминвест" - отраслевой инвестиционный фонд в сфере информационных технологий, создан в 2007 году, 100% его акций находится в федеральной собственности. Уставный капитал фонда составляет 1,45 млрд рублей, состоит из 1,45 млн акций номиналом 1 тыс. рублей. Права акционера осуществляет Минэкономразвития РФ.

Стратегия фонда предусматривала, что он инвестирует в IT-проекты на стадии "А" и "В", суммы вложений - 50-150 млн рублей при условии, что столько же предоставляет соинвестор. Фокус фонда - проекты для решения государственных задач импортозамещения, а также b2b-проекты.