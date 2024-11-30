ЕЭК одобрила квоты на беспошлинный ввоз сливочного масла и говядины в РФ

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании в пятницу одобрил тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины сливочного масла для России и Армении.

Как сообщил торговый блок ЕЭК, для РФ квота составит не более 25 тыс. тонн (изначально Россия запрашивала 30 тыс. тонн), для Армении - не более 2 тыс. тонн.

Мера будет действовать с даты вступления документа в силу (через 10 дней после опубликования) по 15 июня 2025 года.

"Введение меры необходимо для обеспечения дополнительного предложения сливочного масла на внутреннем рынке с целью сдерживания роста цен и недопущения дефицита. Поставляемое масло может быть использовано как для производства пищевой продукции, так и для реализации в розничной торговле", - цитируются в сообщении слова министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева.

Импортные поставки могут осуществляться, в частности, из Ирана и Индии, отметил он.

По мнению министра ЕЭК, решение позволит обеспечить баланс спроса и предложения в краткосрочный период без ущерба для производства других продуктов из молока с учетом ограниченности ресурсной базы.

Как сообщалось, в начале ноября РФ обратилась в ЕЭК с предложением предоставить сроком на шесть месяцев тарифную льготу на ввоз в страну сливочного масла (код ТН ВЭД 0405 10) в объеме до 30 тыс. тонн.

Базовая пошлина на импорт сливочного масла составляет 15%, но не менее 0,22 евро за кг.

По данным Росстата на 25 ноября, с начала 2024 года цены на сливочное масло в РФ выросли 31,6%.

Квота на беспошлинный ввоз в РФ говядины в 2025 году утверждена в размере до 100 тыс. тонн, сообщает ЕЭК.

Таким образом, она сохранится на уровне 2024 года.

Квота для Армении утверждена до 9 тыс. тонн, Беларуси - до 7,5 тыс. тонн, для Кыргызстана - до 2,5 тыс. тонн.

"Эта мера направлена на восполнение дефицита мясосырья на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, предназначенного для производства готовых мясных и колбасных изделий перерабатывающими предприятиями, снижение себестоимости такого производства, а также сдерживание роста цен на готовую продукцию", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, которого цитирует в пресс-служба торгового блока ЕЭК.

Министр подчеркнул, что тарифная льгота будет предоставляться для ввоза говядины, предназначенной исключительно для промышленной переработки и производства готовой продукции, при условии подтверждения уполномоченным органом целевого назначения ввозимого товара. Такое сырье не относится к высококачественной говядине, которая в основном производится на внутреннем рынке, отметил он.

Базовая ставка для ввоза этой продукции в РФ составляет 15% от таможенной пошлины.