Путин сообщил о запуске за два дня по Украине 100 ракет и 466 беспилотников

Россия за последние два дня в ответ на применение американских ракет ATACMS запустила 100 ракет и 466 ударных беспилотников, в ночь на четверг был нанесен комплексный удар ракетами по территории Украины. Об этом заявил Путин на саммите ОДКБ в Астане.

Он напомнил о имеющихся на вооружении в России комплексах "Калибр", "Кинжал" и "Циркон".

"Кстати, именно эти системы оружия были использованы в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударами ATACMS по российской территории", - добавил Путин, которого цитируют росСМИ.

"Всего было использовано 100 систем, 100 ракет класса, о которых я только что говорил и 466 ударных беспилотников. Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением ракет подобных классов и ста беспилотников. Поражено 17 целей. Это объекты оборонной промышленности, военные объекты и системы их обеспечения", - сообщил Путин.

"Повторю еще раз: эти удары с нашей стороны состоялись также в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACMS. Как я говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет", - пригрозил он.