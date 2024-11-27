Минэнерго Казахстана намерено запретить вывоз из страны авиакеросина и битума

Министерство энергетики Казахстана намерено запретить вывоз из страны авиакеросина, битума и других видов нефтепродуктов. Соответствующий проект приказа ведомство разместило на портале «Открытые НПА».

Он будет находиться в обсуждении до 10 декабря текущего года, передает Kapital.kz.

«Ввести с 1 января 2025 года сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 110 1 – 2710 12 310 0, 2710 12 700 0 – 2710 12 900 8), авиакеросинов и дизельного топлива (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 110 0 – 2710 19 460 0), газойлей (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 20 110 0 – 2710 20 190 0), толуола, ксилола (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2902 30 000 0, 2902 41 000 0, 2902 42 000 0, 2902 44 000 0), битума нефтяного (код ТН ВЭД ЕАЭС 2713 20 000 0)...», - говорится в документе.

Исключение при этом предусматривается для вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, вывоза авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива, а также отдельных видов нефтепродуктов, вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению правительства Казахстана.

Как поясняется в обосновании, данное решение принято в связи с нехарактерным увеличением потребления ГСМ. Ожидается, что запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС позволит загрузить недействующие мощности казахстанских НПЗ и, соответственно, снизить дефицит автобензинов в стране; выполнить условия беспошлинных поставок и исключить реэкспорт импортных нефтепродуктов до образования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.

Стоит отметить, ранее ведомство выносило на обсуждение проект приказа о продлении запрета на вывоз из страны за пределы ЕАЭС бензина и дизтоплива. Вышеупомянутый документ является дополнением к нему.