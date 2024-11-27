Изменения в техрегламент ЕАЭС на игрушки вступили в силу

Изменения в техрегламент ЕАЭС «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), принятые решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 мая 2024 года № 50, вступили в силу 26 ноября 2024 года.

Как сообщает ЕАЭС, изменениями уточняется область применения технического регламента. В частности, четко обозначены виды продукции, которые не относятся к игрушкам. Это, например, сувенирная продукция, компьютерные игры, наборы для выращивания растений и ряд других товаров.

Также технический регламент дополнен понятиями, необходимость которых возникла при его применении. Среди них «батут для домашнего использования (батут)», «игрушка для активного отдыха», «коммерческое наименование игрушки», «летающая игрушка», «погремушка», «электромеханическая игрушка», и другие.

Установлены требования к содержанию химических веществ или реактивов в химических игрушках и игровых комплектах, включающих химические вещества и не относящихся к комплектам для химических опытов. Скорректированы требования гигиенической безопасности игрушек, требования к информации, предупреждающей об опасностях, и мерам, принимаемым для безопасного использования игрушек, представляющих наибольшую опасность.

Решением коллегии ЕЭК от 6 августа 2024 года № 91 установлен порядок введения в действие изменений, предусматривающий поэтапный переход на новые требования.

Так, сертификаты на игрушки, выданные до 26 ноября 2024 года, действительны до окончания срока их действия.

При этом производство и выпуск в обращение на рынок ЕАЭС игрушек, при наличии таких сертификатов, допускаются до окончания срока их действия, а обращение на рынке ЕАЭС – в течение срока службы или срока годности игрушек.