Последнее обновление: 26.11.2024 15:09

Беларусь и Росатом расширят сотрудничество по "атомным неэнергетическим и неатомным проектам"

Беларусь и Росатом расширят сотрудничество по "атомным неэнергетическим и неатомным проектам". Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с генеральным директором госхолдинга "Росатом" Алексеем Лихачевым.

"Дополнение к комплексной программе российско-белорусского сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов будет подписано 28 ноября", - сообщил Головченко.

По его словам, с предыдущих переговоров с Лихачевым "проделана большая работа по согласованным направлениям в соответствии с документом, который определяет новые области сотрудничества: квантовые технологии, разработка совместного программного обеспечения, радиационная медицина, цифровизация, автомобилестроение и так далее".

В свою очередь Лихачев заявил, что для российской госкорпорации "был и остается флагманским проект Белорусской АЭС".



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