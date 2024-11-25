Последнее обновление: 25.11.2024 13:22

Superjet с неисправной гидравликой приземлился в аэропорту Красноярска

Самолет Superjet авиакомпании "Азимут" с 79 пассажирами на борту, осуществлявший рейс "Минеральные воды - Уфа - Красноярск", совершил посадку в аэропорту Красноярска с неисправной гидравликой.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, экипаж сообщил о низком уровне в гидросистеме передней стойки шасси. При этом аварийную посадку не запрашивал. Службы аэропорта были приведены в полную готовность, но в итоге отработали штатно.

Инцидент произошел 24 ноября в 11:45 утра.

Никто не пострадал.

Обратный рейс был выполнен на резервном борту с опозданием. Вместо 13:00 24 ноября самолет вылетел 00:10 25 ноября.

В свою очередь на вопрос об инциденте в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры Интерфаксу уточнили , что авиакомпанию "Азимут" проверяют на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов после возгорания самолета Superjet в аэропорту Антальи.

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