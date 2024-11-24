Американские СМИ сообщают о гибели российских наемников в Мали.

По информации Bloomberg и Associated Press, как минимум шесть российских военных погибли в центральной части Мали в результате нападения группировки, связанной с террористической организацией «Аль-Каидой».

Группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), заявила, что в четверг она устроила засаду на военную колонну в регионе Мопти, убив несколько российских бойцов. Сообщается также о сожженных транспортных средствах.

Сотрудник службы безопасности Мали, работающий в этом районе, подтвердил, что в четверг произошло нападение на российских солдат и что несколько человек погибли, охраняя контрольно-пропускной пункт.

Агентство Reuters тоже сообщало о нападении в центральной части Мали 22 ноября.

Российский «Африканский корпус», состоящий преимущественно из бывших наемников ЧВК «Вагнер», был введен в Мали в конце 2021 года, вскоре после военного переворота.

Новые власти пригласили в страну бойцов из частной военной компании Евгения Пригожина на смену французскому миротворческому корпусу, с помощью которого предыдущий президент Ибрагим Кейта боролся с туарегскими сепаратистами.

Российских наемников обвиняли в содействии проведению рейдов и авиаударов, приводивших к гибели мирных жителей.

В июле 2024 года российские военные понесли самые большие потери за все время их пребывания в Африке. Колонна из российских и малийских военнослужащих попала в засаду, организованную туарегами на малийско-алжирской границе, сообщалось о гибели нескольких десятков российских наемников.