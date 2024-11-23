Последнее обновление: 23.11.2024 14:59

Лукашенко одобрил проекты протоколов об изменении двух соглашений по линии ОДКБ

Лукашенко 22 ноября указом № 435 одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты протоколов о внесении изменений в два соглашения по линии ОДКБ, сообщает его пресс-служба.

Это соглашения о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и о сотрудничестве государств - членов ОДКБ в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения.

На проведение переговоров по проектам протоколов уполномочено Министерство обороны.



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