Российский банк предложил бизнесу ехать за кредитами в Беларусь

Большие процентные ставки в банках России заставили российских предпринимателей искать деньги в соседних государствах.

"Сбербанк" предложил российским компаниям брать кредиты в Беларуси, где работает дочерний банк, пишут российские СМИ.

Так, в Беларуси ставка рефинансирования составляет всего 9,5%, а уровень средних ставок по корпоративным кредитам в белорусских рублях с августа по сентябрь вырос всего до 10,27% годовых. Между тем ставки по краткосрочным кредитам для малого и среднего бизнеса в России приближаются к 30% годовых.

Масштаб дочерних российских банков в Беларуси меньше, и размеры кредитов тоже. Рынок кредитования в Беларуси в 40 раз меньше, чем в России.

В то же время российский Центробанк предупредил, что, привлекая кредиты в иностранной валюте, компании должны учитывать валютный риск и колебания валютного курса.

Отсутствие доступных кредитов в России грозит обвалом отраслей.