Норвегия перехватила возле границы самолет-разведчик России

Российский самолет-разведчик Ил-20 с кодовым названием NATO Coot-A провел разведку на границе с Норвегией 21 ноября.
Страна отправила на перехват два дежурных истребителя F-35, передает PAP.
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Самолет РФ был замечен возле норвежского региона Финнмарк, который граничит с Мурманской областью. Истребители F-35 были подняты с базы Эвенес под Нарвиком и перехватили российский самолет в международном воздушном пространстве у норвежской границы.
Командование Военно-воздушных сил Норвегии признало, что хоть операция и была "штатной", подобные действия со стороны России происходят все чаще.
Как отмечает РАР, разведывательная и шпионская активность на севере Скандинавского региона "значительно возросла" с весны 2024 года, после присоединения Швеции и Финляндии к НАТО.