ЕЭК утвердила единый порядок проверки таможенных документов

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила Порядок проверки таможенных документов при подаче итоговой декларации на ранее оформленные товары.

«Порядок позволит создать четкий алгоритм действий таможенных органов и бизнеса при проведении проверки документов и сведений в случаях, когда применяется такое упрощение для бизнеса, как выпуск до подачи декларации на товары, то есть декларация фактически подается после выпуска товаров», – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.

По его словам, это решение позволит обеспечить единое таможенное регулирование, повысить предсказуемость и определенность при применении упрощенного порядка декларирования товаров.

Как сообщает ЕЭК, выпуск до подачи декларации на товары — это упрощенный порядок выпуска и декларирования товаров, когда выпуск осуществляется на основании упрощенного таможенного документа, а декларация подается позже (до 10 или 15 числа следующего месяца).

Выпуск до подачи декларации на товары применяется уполномоченными экономическими операторами и для отдельных категорий товаров.