Последнее обновление: 21.11.2024 18:27

В Беларусь прибыла очередная батарея российских ЗРК "Тор-М2"

Очередная батарея российских зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" прибыла в Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РБ.

Как заявил начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил полковник Андрей Северинчик, отличительными особенностями зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" является его "высокая мобильность, малое время реакции, эффективная стрельба по широкому классу целей, а также автоматизация боевой работы".

Поступившие комплексы доработаны российскими конструкторами "с учетом опыта их применения в СВО".

Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" обеспечивает эффективную противовоздушную оборону назначенных объектов. Комплекс способен выполнять боевые задачи в любых климатических условиях.

Батарея ЗРК "Тор-М2" способна одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км и днем, и ночью, в любых погодных условиях.

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