Глава Пентагона объяснил согласие США впервые передать противопехотные мины Украине

Решение администрации Байдена впервые отправить противопехотные мины в Украину было мотивировано изменением тактики России на фронте. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Россияне, отметил министр, были настолько безуспешными в том, как они вели боевые действия, что несколько изменили свою тактику.

"Они больше не ведут наступление своими механизированными силами. Они действуют с помощью пехоты, которая способна подойти и проложить путь механизированным войскам", – пояснил Ллойд Остин, которого цитирует CNN.

По его словам, украинским военным нужны "вещи, которые могут помочь замедлить эти усилия".

США предоставляли Украине противотанковые мины с начала войны, но решение о предоставлении противопехотных мин является еще одним важным изменением в политике администрации Байдена, который покидает пост.

"Противопехотные мины, которые мы хотели бы предоставить Украине, – это мины, которые не являются постоянными. Мы можем контролировать, когда они самоактивируются, самодетонируют, и это делает их гораздо безопаснее, чем те, которые они создают самостоятельно", – сказал Остин.

Он подчеркнул, что Украина должна ответственно относиться к тому, чтобы "фиксировать, где они ставят эти мины".