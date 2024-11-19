ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на оцинкованный прокат из КНР и Украины

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила антидемпинговую пошлину в отношении оцинкованного проката, происходящего из КНР и Украины, до 1 сентября 2025 года включительно.

Как сообщает ЕЭК, срок действия применяемой меры должен был истечь 5 января 2025 года. Однако в адрес Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление, по результатам рассмотрения которого 2 сентября 2024 года начато повторное антидемпинговое расследование.

«Нормативной базой ЕАЭС предусмотрено продление срока применения действующей антидемпинговой меры на период проведения повторного расследования, которое должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала», – напомнили в торговом блоке ЕЭК.

Антидемпинговая пошлина в отношении оцинкованного проката из КНР и Украины установлена в соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 декабря 2019 года № 209. Размер пошлины на прокат из КНР составляет от 12,69 до 17% от таможенной стоимости в зависимости от производителя, на прокат из Украины – 23,9% от таможенной стоимости.

Кроме того, решением № 209 одобрены ценовые обязательства ряда китайских компаний.