Последнее обновление: 14.11.2024 17:45

Российские импортеры через БУТБ скупают сливочное масло

Российские компании-импортеры в январе-октябре 2024 года приобрели через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) свыше 50 тыс. тонн сливочного масла. Об этом сообщил заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный.

"По результатам десяти месяцев наибольший объем сделок по покупке продукции сельского хозяйства на Белорусской универсальной товарной бирже пришелся на компании из России, Казахстана и ОАЭ. Общая сумма биржевых контрактов по трем странам превысила $682 млн с долей России около 90%", - сказал Пузырный, которого цитирует пресс-служба БУТБ.

По его словам, среди российских регионов в пятерку крупнейших импортеров белорусской продукции АПК входят Московская, Ленинградская, Смоленская и Ярославская области, а также республика Татарстан. В целом же биржевые сделки по покупке сельхозпродукции заключали компании из 30 субъектов восточной страны-соседки.

"При этом лидером продаж на российском рынке сегодня является сливочное масло. За январь-октябрь текущего года участники этого государства приобрели почти 51 тыс. тонн такой продукции, что в разы больше прошлогоднего показателя", - отметил Пузырный.

Представитель БУТБ добавил, что высоким спросом у россиян также пользовалось сухое обезжиренное молоко, сыры, творог, говядина, пшеничный глютен и аминокислоты.



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