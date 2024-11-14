Банки Казахстана резко увеличили сроки платежей для российских компаний

Российские компании столкнулись с резким увеличением сроков проведения платежей в банках Казахстана: в ноябре денежные переводы уходили в среднем на 24% дольше, чем в июле, а в некоторых случаях проведение денег занимало два месяца. Об этом сообщает РБК.

"Чем сложнее и больше транзакция, тем дольше ее обработка", - сказал управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев.

По словам финансового директора транспортной компании ТЭК Романа Ромашевского, казахстанские банки усилили комплаенс и требуют все больше дополнительных документов и объяснений с данными о компаниях-отправителях, а также получателях средств, характеристиках товара и подробности сделки.

Ситуация с платежами в Казахстан ухудшилась около трех недель назад, отмечает основатель Digital ВЭД Анна Фомичева. По ее словам, минимальный срок проведения расчетов составляет 7-10 дней, но более половины расчетов проходят с задержкой в один месяц.

"При этом речь идет о прямых контрактах с растаможкой в Казахстане, не о транзите. Его стало невозможно проводить еще около года назад. Поэтому мы решили не использовать казахстанские банки для стабилизации ситуации. Это стало долго и экономически невыгодно", – объяснила Фомичева.

Жесткость комплаенса со стороны казахстанских банков связана с давлением международных санкций и усилением глобальных мер по борьбе с отмыванием денег, пояснил Гусев.

"Любое подозрение на участие в незаконных схемах грозит банкам серьезными репутационными потерями", - добавил он.

Ранее власти Казахстана выступали против того, чтобы Россия использовала территорию страны для обхода международных санкций.