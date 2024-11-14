Белорусские депутаты ратифицировали протокол к соглашению о требованиях техрегламентов ЕАЭС

Депутаты Палаты представителей Нацсобрания Беларуси восьмого созыва на заседании второй сессии в одном чтении приняли законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств — членов Евразийского экономического союза в указанной сфере от 16 февраля 2021 года».

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, протокол подписан в целях обеспечения единообразного подхода в государствах-членах ЕАЭС при реализации соглашения, а также правил функционирования системы, порядка представления, сбора и обобщения сведений о выявленной продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС.

В частности, протокол предусматривает замену слов «опасная продукция» на «продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Союза» в наименовании системы информирования об опасной продукции.