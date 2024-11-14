Австрийская компания OMV отсудила €230 млн у Газпрома за срыв поставок газа

Австрийская энергетическая компания OMV выиграла арбитражный процесс против российской компании "Газпром Экспорт" из-за прекращения поставок российского газа в Германию в 2022 году. Об этом сообщается на сайте OMV.

Компания планирует немедленно взыскать €230 млн, зачислив ее в счет платежей по действующему газовому контракту, и готова к возможному прекращению поставки российского газа в ответ.

OMV ожидает, что следствием решения станет ухудшение договорных отношений с Газпромом и, возможно, прекращение поставок из России. Впрочем, компания утверждает, что готова к перебоям. Она диверсифицировала источники поставок газа (Норвегия, сжиженный газ) и заполнила хранилища более чем на 90%.

OMV подтверждает способность обеспечить все контрактные объемы газа своим клиентам.

Потенциальные потери в поставках австрийская сторона оценивает примерно в 5 ТВт-ч в месяц, то есть около 6 млрд кубометров в год.