Последнее обновление: 12.11.2024 16:20

Российский проект Arctic LNG 2 почти остановил добычу газа

Российский проект Arctic LNG 2 сократил добычу на газовых месторождениях почти до нуля в ноябре 2024 года из-за западных санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что месторождения, питающие завод, в первые десять дней ноября перекачивали в среднем 0,4 млн кубометров газа в день.

По подсчетам Bloomberg, это падение более чем на 90% от средней добычи в октябре. Это также самый низкий средний уровень добычи для проекта как минимум с сентября 2023 года.

Даже во время пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию первой линии Arctic LNG 2 в четвертом квартале прошлого года ее месторождения производили от 2 млн до почти 14 млн кубометров в сутки.

Arctic LNG 2 имеет ключевое значение для российских амбиций по увеличению экспорта СПГ и развития Северного морского пути, поэтому он стал объектом нескольких волн западных санкций за последний год.

Проектная мощность завода составляет 19,8 млн тонн СПГ в год, но пока работает только одна технологическая линия, способная производить 6,6 млн тонн в год.

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