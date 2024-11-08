Грузооборот в СНГ за девять месяцев 2024 года сократился на 5%

Железными дорогами стран — участниц СНГ за девять месяцев 2024 года перевезено 1,2 млрд тонн грузов. Такие данные были озвучены на заседании Совета по железнодорожному транспорту государств – участников СНГ в Ташкенте.

Как сообщает Исполком СНГ, грузооборот за указанный период сократился на 5% и составил 2,1 трлн тонн.

«Погружено 1,2 млрд тонн грузов, это также ниже уровня прошлого года на 3,1%», - уточнил председатель дирекции профильного совета СНГ Виктор Попов.

Основная доля перевозок, по его словам, пришлась на уголь, нефть и нефтепродукты, руду, черные металлы, удобрения, строительные и лесные товары, зерно.