Производство сахара в ЕАЭС к 5 ноября увеличилось на 1,5%

В ЕАЭС по состоянию на 5 ноября произвели 4,061 млн тонн сахара из свеклы нового урожая, что на 1,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года (4,006 млн тонн). Об этом сообщает Евразийская сахарная ассоциация.

К 5 ноября завершили сезон 8 сахарных заводов, расположенных в Краснодарском и Ставропольском краях.

В РФ произведено 3,706 млн тонн сахара, что на 36 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

В Беларуси с начала текущего сезона произведено 296,2 тыс. тонн сахара, что на 12,4 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.

В Казахстане сахарными заводами произведено 20,8 тыс. тонн сахара (в 2023 г. - 15,5 тыс. тонн).

В Кыргызстане из свеклы нового урожая произведено 38,3 тыс. тонн сахара (в 2023 г. – 36,9 тыс. тонн).

Всего в странах ЕАЭС на текущую дату переработку сахарной свеклы осуществляют 66 из 74 работающих сахарных заводов, из которых: 57 – в Российской Федерации, 4 – в Беларуси, 3 – в Казахстане, 2 – в Кыргызстане.