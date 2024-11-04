Россия импортирует сливочное масло из ОАЭ и Турции для сдерживания роста цен

Россия импортирует сливочное масло из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции, чтобы сдержать рост цен, который обеспокоил потребителей. Об этом сообщает Reuters.

Россельхознадзор заявил в субботу 2 ноября, что поставки сливочного масла из ОАЭ начались 18 октября, ранее поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию не осуществлялись.

По данным российской службы статистики, с декабря прошлого года цена на сливочное масло выросла на 25,7%. Это по сравнению с уровнем инфляции в 8,6% и вызвало волну краж сливочного масла в некоторых супермаркетах.

Сейчас ОАЭ поставили 90 метрических тонн сливочного масла в Россию. РФ также начала импортировать масло из Турции в октябре.

РФ стремится увеличить поставки сливочного масла, чтобы стабилизировать цены и обеспечить его доступность на внутреннем рынке.

По данным Россельхознадзора, импорт сливочного масла в Россию из Латинской Америки упал до 2800 тонн в 2024 году, относительно 25 тыс. тонн в 2014 году из-за западных санкций как одного из факторов, повлекших снижение поставок.

Беларусь, крупнейший поставщик сливочного масла в Россию, в этом году увеличила экспорт на 9% до 110 тыс. тонн.