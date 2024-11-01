Последнее обновление: 01.11.2024 18:00

В РФ и Беларуси хотят подготовить первый совместный социально-экономический прогноз

Россия и Беларусь ведут работу по подготовке первого совместного проекта прогноза социально-экономического развития. Об этом сообщил министр экономического развития (МЭР) России Максим Решетников по итогам прошедшего в Смоленске совместного заседания коллегий Минэкономразвития РФ и Минэкономики Беларуси.

"Также ведем работу над проектом модели экономического сотрудничества в Союзном государстве. В том числе поэтому так важна подготовка первого совместного прогноза социально-экономического развития. Это важный шаг, чтобы вместе точно оценивать экономические риски и вовремя на них реагировать. Рынки у нас одни, и инфляция на какой-то товар в одной стране неизбежно приходит на рынок и другой", - сказал Решетников.

По его мнению, важно совместно реагировать вовремя, так как товарные балансы ведомств двух стран составлены с учетом производства и потребления в Беларуси.



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