Россия перебросила под Курск войска из Калининграда

Россия стянула в Украину военных из Калининградской области. В частности, они сейчас участвуют в боях на Курском направлении. Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

"Мы анализируем присутствие российских войск в Калининграде и видим, что там пусто. Почему? Потому что они изъяли войска из Калининградской области, и они сейчас сражаются на поле боя в Украине. Они также сражаются против украинцев в Курской области России", – сказал министр, которого цитирует Укринформ.

Он подчеркнул, что переброска войск из Калининградской области имеет прямую связь между сражением Украины и безопасностью Литвы. По словам министра, несколько месяцев назад РФ говорила о "милитаризации" этого региона. Однако страны "ломают российскую военную машину".

Сокращения российских солдат в Калининградской области начали наблюдать еще в августе 2024 года. Командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас заявил, что из-за успешного наступления ВСУ в Курской области России пришлось привлечь солдат из Калининграда.