В РФ хотят нарастить взаимный турпоток с Беларусью за счет снижения финнагрузки на туроператоров

В прошлом году Россия и Беларусь почти в два раза превысили показатели 2022 года по въезду белорусских туристов в Россию – с 126 до 247 тысяч поездок, а в первом полугодии этого года – почти наполовину аналогичный показатель прошлого года, с 73 до 111 тысяч. Такие цифры озвучил министр экономического развития России Максим Решетников по итогам совместного заседания в Смоленске коллегий Минэкономразвития РФ и Минэкономики Беларуси.

«Нарастить темпы взаимного турпотока поможет не только запуск новых регулярных рейсов «Москва-Брест» и «Минск-Махачкала», но и открытие первого туристического центра Союзного государства в Смоленске, – подчеркнул Максим Решетников, которого цитирует пресс-служба МЭР. – Будущий турцентр разместится в здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения и достопримечательностью Смоленска. Концепция проекта уже согласована, готовится соответствующая документация. После одобрения проекта Советом министров Союзного государства на его реализацию будут выделены средства из Союзного бюджета».

В числе важных шагов по наращиванию взаимного турпотока министр назвал также законопроект о снижении финансовой нагрузки на туроператоров, который специалисты Минэкономразвития России разработали для поддержки туристических фирм, продвигающих туристические продукты в приграничных странах, в том числе – в Беларуси. Законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

«Принятие закона будет способствовать повышению спроса на турпродукты в СНГ, стимулировать рост приграничного туризма и поможет развитию деловой активности турбизнеса на дружественных направлениях, – пояснил Максим Решетников. – В рамках законопроекта российское правительство сформирует отдельный акт с перечнем стран, которым будут доступны специальные условия по ведению туристического бизнеса».