Последнее обновление: 01.11.2024 18:00

МИД Украины призывает правительство Грузии не идти по пути Беларуси

Министерство иностранных дел (МИД) Украины призывает правительство Грузии не идти по пути Беларуси.

«Украина внимательно следила за ходом парламентских выборов, которые состоялись в Грузии 26 октября 2024 года. Мы поддерживаем выводы международной миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Грузии, которая зафиксировала множество нарушений. Подкуп, запугивание, принуждение и давление на избирателей, отсутствие прозрачности голосования, ограничение доступа оппозиционных партий к СМИ – это лишь неполный перечень нарушений, которыми запомнились эти выборы. Неудивительно, что результаты этих выборов были хорошо восприняты в России, ведь такие методы воздействия на результаты волеизъявления характерны именно для российского режима», - говорится в заявлении МИД Украины относительно результатов парламентских выборов в Грузии.

В нем отмечается, что они несовместимы с объявленным властями Грузии путем к ЕС и НАТО.

«Чтобы обеспечить легитимность выборов и избежать политического кризиса, необходимо расследовать факты, установленные международными наблюдателями. Мы призываем правительство Грузии не идти по пути Беларуси», - отмечается в заявлении.



<Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование