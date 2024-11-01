Польша начала строить линии укреплений на границе с РФ

Польша начала строительство линии оборонительных укреплений на границе с РФ в рамках программы "Восточный щит". Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.

"Строительство "Восточного щита" началось. Первые работы у границы с Россией", - написал Туск в X (ранее Twitter).

К публикации он прикрепил фотографию, на которой изображены экскаваторы, выполняющие земельные работы.

Польша объявила о программе "Восточный щит" в начале мая. Стоимость работ составит 10 млрд злотых (около $2,5 млрд), их окончание запланировано на 2028 год. Непосредственно в приграничной с Беларусью и Россией зоне протяженностью в 800 км планируется выкопать рвы, разместить минные поля, установить противотанковые ежи, создать систему активного наблюдения.