Последнее обновление: 31.10.2024 17:16

РФ и КНДР будут сотрудничать в сфере высоких технологий

Минцифры РФ подписало соглашение о сотрудничестве с Министерством информационных технологий КНДР в Пхеньяне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Документ предусматривает взаимодействие стран в сфере связи, информационных технологий и цифрового развития.

В эти дни в Пхеньяне проходит "Совместная корейско-российская выставка IT-продукции-2024". Согласно заявлениям организаторов, представлены "передовые IT-разработки и научно-технические достижения исследовательских институтов и предприятий КНДР и России".



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