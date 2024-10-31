РФ и КНДР будут сотрудничать в сфере высоких технологий

Минцифры РФ подписало соглашение о сотрудничестве с Министерством информационных технологий КНДР в Пхеньяне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Документ предусматривает взаимодействие стран в сфере связи, информационных технологий и цифрового развития.

В эти дни в Пхеньяне проходит "Совместная корейско-российская выставка IT-продукции-2024". Согласно заявлениям организаторов, представлены "передовые IT-разработки и научно-технические достижения исследовательских институтов и предприятий КНДР и России".