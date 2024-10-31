Последнее обновление: 31.10.2024 17:16

Генеральное консульство Беларуси собираются открыть во Владивостоке

Генеральное консульство Беларуси откроется во Владивостоке до 1 сентября 2025 года. Об этом сообщила в своем Telegram-канале первый заместитель главы Приморского края, председатель регионального правительства Вера Щербина.

"Генеральное консульство Республики Беларусь во Владивостоке откроют до 1 сентября 2025 года. <…> Открытие генерального консульства Республики Беларусь во Владивостоке позволит дополнительно укрепить наше сотрудничество, вывести его на более высокий уровень и добиться новых успехов", - написала она.

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