В Минэнерго РФ назвали регионы для будущего запрета майнинга

Власти РФ в ближайшее время запретят майнинг в некоторых регионах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы Минэнерго РФ Евгения Грабчака.

Он объяснил решение дефицитом электроэнергии.

«Уже сейчас дефицитные зоны — это Дальний Восток, юго-запад Сибири, Юг. Там мы не можем большие мощности никому дать в перспективе до 2030 года», - сказал Грабчак.

Чиновник добавил, что под запрет попадет любая деятельность по добыче криптовалюты, в том числе участие в пуле.

Полномочия правительства по ограничению майнинга в отдельных регионах и на отдельных территориях прописаны в законах «О ЦФА и цифровой валюте» и «Об электроэнергетике». Кабмин сможет устанавливать порядок и случаи введения такого запрета.