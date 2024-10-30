В РФ хотят законодательно запретить "дискриминацию" российских приложений в App Store. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

По его словам, Дума готова рассмотреть законопроект, запрещающий дискриминацию приложений российских разработчиков в App Store.

"Рассчитываю представить наш законопроект на первое чтение коллегам по Госдуме после окончания "региональной недели", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что комитет по промышленности и торговле рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, запрещающий дискриминацию приложений российских разработчиков в App Store.

"Ранее инициатива получила положительный отзыв правительства РФ", - заверил Горелкин.

По его словам, "принятия этого законопроекта ждут все российские пользователи Apple, вынужденные прибегать к различным ухищрениям, чтобы поддерживать в актуальном состоянии приложения компаний, попавших под несправедливые санкции".

"Его принятия ждут российские разработчики, которые лишились возможности монетизации в iOS. Более того, уверен, что этого законопроекта ждет и сама Apple, заинтересованная оставаться на российском рынке", - считает депутат.