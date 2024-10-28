Лукашенко ждет увеличения финансирования Россией совместных проектов. Об этом заявил 28 октября на встрече с первым зампредседателя правительства РФ Денисом Мантуровым.

"Проектов достаточно. Даже больше, чем мы договаривались, объемов денег, которые Россия выделила в качестве кредитов. Возможно, мы договоримся о том, что Россия будет заинтересована в новых наших проектах и будет увеличено это финансирование. Но это уже будет в результате ваших переговоров (с представителями правительства Беларуси - прим.)", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.