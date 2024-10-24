Последнее обновление: 24.10.2024 18:00

Казахстан не намерен помогать России обходить санкции

Казахстан выступает против того, чтобы Россия использовала территорию страны для обхода международных санкций. Об этом заявил заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко.

"Казахстан не вводил санкции против России, и Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы нашу территорию использовали для обхода санкций", - сказал Василенко в интервью польскому агентству РАР (цитата по ТАСС).

По его словам, позиция Астаны "известна и понятна" всем заинтересованным сторонам, и к ней с пониманием относятся как в России, так и на Западе.

Василенко подчеркнул, что принимаются все необходимые меры для того, чтобы обхода санкций не происходило, поскольку республика "не желает введения вторичных санкций". Он также отметил, что в двусторонних отношениях между Астаной и Москвой "проблем нет", но существуют "разные вопросы", поскольку сами по себе отношения двух соседних государств "очень разнообразны".

Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин говорил, что Астана не поддерживает антироссийские санкции, но придерживается их, "потому что это выгодно с экономической точки зрения".

"У нас небольшая экономика, естественно, санкционного давления мы не выдержим", - объяснял Жумангарин.

Ранее по теме


<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование