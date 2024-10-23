Последнее обновление: 23.10.2024 18:00

Российский авиапром намерен конкурировать с Boeing и Airbus

Российский авиапром готов конкурировать с Boeing и Airbus, как это было "еще в советское время". Об этом заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

По его словам, в перспективе заводы, принадлежащие "Ростеху", смогут производить в год до 72 самолетов МС-21, которые должны заменить российским авиакомпаниям иностранные лайнеры.

Ранее "Ростех" постоянно срывал начало серийного производства этого типа самолетов.

Перед началом войны в Украине авиапарк российских перевозчиков насчитывал 850 самолетов. Заменить иностранный флот планировалось российскими самолетами.

Сейчас Россия планирует увеличить объемы выпуска гражданских лайнеров до рекордного с советских времен уровня - 120 единиц в год до 2026 года, 200 в год - до 2028-го и более 230 в год - в 2030-м.



<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование